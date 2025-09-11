SSPW Vol 36 Results – September 11, 2025
Tag Team Match
Tae Honma & Mirai defeated Rina Amikura & Miku Kanae via Boston Crab on Kanae (9:43)
Tag Team Match
Ikuto Hidaka & Fuminori Abe defeated Tiger Mask IV & Sugi via Small Package on Sugi (9:55)
Tag Team Match
Spark Rush (Takumi Iroha & Sareee) defeated Miria Kouga & Nori via Running Three on Kouga (13:46)
6 Man Tag Team Hardcore Match
Yoshihiro Horaguchi, Hideki Shrek Sekine & Hayato Mashita defeated Atsushi Onita, Raijin Yaguchi & Ricky Fuji via Fisherman’s Suplex on Fuji (13:52)
Tag Team Match
Super Tiger & Masashi Takeda defeated Kazunari Murakami & Ryo Kawamura via School Boy on Kawamura
6 Woman Tag Team Match
Jaguar Yokota, Megumi Yabushita & Starlight Kid defeated Prominence (Risa Sera, Kurumi Hiiragi & Natsumi Mochi) via Fishermans Buster on Mochi (15:01)
Legends Title Match
Kuroshio Tokyo Japan defeated Masakatsu Funaki (c) via Referee Stoppage (3:58) (NEW CHAMPION!!!)