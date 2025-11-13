Stardom Goddess Of Stardom Tag League Night 5 Results – November 13, 2025
Red Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League
Miku Kanae & Sareee (4) defeated Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Bozilla) (2) via Jackknife Pin on Kurogane (10:14)
6 Woman Tag Team Match
HATE (Goddess Of Stardom Champions Natsuko Tora & Ruaka & World Of Stardom Champion Saya Kamitani) defeated Stars (Bea Priestley, Momo Kohgo & Saya Iida) via Star Crusher on Kohgo (9:30)
Tag Team Match
Tokyo Towers (Ami Sourei & Lady C) defeated Kikyo Furusawa & Rana Yagami via Big Boot (13:01)
Non Title Match
Future Of Stardom Champion Hanako & Rina Yamashita defeated New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura) via JP Coaster on Sakura (11:40)
Blue Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League
Artist Of Stardom Champions HATE (Wonder Of Stardom Champion Konami & Rina) (4) defeated 02 Line (Miyu Amasaki & AZM) (2) via Coquina Clutch on AZM (11:33)
Red Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League
High Speed Champion Mei Seira & Yuna Mizumori (4) defeated Empress Nexus Venus (Waka Tsukiyama & Rian) (0) via Goodbye on Rian (14:39)
Cancel Match
Non Title Blue Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League
New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura) (2) defeated Mi Vida Loca (Rina Yamashita & Suzu Suzuki) (0) via Forfeit (0:00)
Standings After Night 5
Red Goddess
1st Place- Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi) (6 Points) (3-0)
2nd Place- Goddess Of Stardom Champions BMI2000 (4 Points) (2-0), High Speed Champion Mei Seira & Yuna Mizumori (4 Points) (2-2), Teotleco & Osita (4 Points) (2-1) & Miku Kanae & Sareee (4 Points) (2-3)
3rd Place- Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Bozilla) & God’s Eye (Rana Yagami & Hina) (2 Points) (1-2)
Last Place- Empress Nexus Venus (0 Points) (0-3)
Blue Goddess
1st Place- God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Saki Kashima) (6 Points) (3-1)
2nd Place- Artist Of Stardom Champions HATE & Stars (4 Points) (2-1) & Future Of Stardom Champion Hanako & Megan Bayne (4 Points) (2-0)
3rd Place- New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura) (2 Points) (1-2), 02 Line (2 Points) (1-3) & Tokyo Towers (2 Points) (1-1)
Last Place- Mi Vida Loca (Rina Yamashita & Suzu Suzuki) (0 Points) (0-3)