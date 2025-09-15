Stardom In Nagano Results – September 15, 2025
6 Woman Tag Team Match
God’s Eye (Future Of Stardom Champion Hina & Rana Yagami) & Koguma defeated New Blood Tag Team Champions Empress Nexus Venus (Waka Tsukiyama & Hanako) & Hazuki via Gedo Clutch on Hanako (12:22)
Triple Threat Match
Rian defeated Kikyo Furusawa & Ema Maishima via Hanaguruma on Maishima (5:47)
Tag Team Match
Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Bozilla) defeated Stars (Bea Priestley & Yuria Hime) via Piledriver on Hime (11:58)
6 Woman Tag Team Match
HATE (Artist Of Stardom Champions Konami & Rina & Goddess Of Stardom Champion Natsuko Tora) defeated Stars (Momo Kohgo, Saya Iida & Hanan) via Diving Double Knee Drop on Kohgo (12:20)
10 Woman Tag Team Match
God’s Eye (Saki Kashima, Ami Sourei, Tomoka Inaba & Kiyoka Kotatsu & Lady C) defeated Cosmic Angels (Yuna Mizumori, Aya Sakura & Sayaka Kurara, Aya Sakura, Saori Anou & Natsupoi) via Kishikaisei on Mizumori (12:27)
6 Woman Tag Team Match
Neo Genesis (Wonder Of Stardom Champion Starlight Kid, Miyu Amasaki & AZM) defeated HATE (World Of Stardom Champion Saya Kamitani, Momo Watanabe & Azusa Inaba via Diving Foot Stomp on Inaba (13:19)