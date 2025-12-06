Updated Ticket Sales For AEW’s Upcoming Events

F4WOnline.com has revealed new details about ticket sales for AEW’s upcoming live events, PPVs, and television tapings.
The report covers events scheduled from Wednesday, December 10th, 2025, through Saturday, February 14th, 2026, providing an early look at the company’s performance across multiple markets. You can check them out below.
– AEW Dynamite on Wednesday, December 10th in College Park, GA has 2,380 tickets sold.
– AEW Collision on Saturday, December 13th in Cardiff, Wales has 2,958 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, December 17th in Manchester has 8,212 tickets sold.
– AEW Dynamite on Saturday, December 20th in New York City has 1,369 tickets sold.
– AEW Collision on Sunday, December 21st in New York City has 1,280 tickets sold.
– AEW Worlds End on Saturday, December 27th in Hoffman Estates, IL has 5,497 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, December 31st in Omaha has 1,284 tickets sold.
– AEW Dynamite on Wednesday, January 7th, 2026 in Tulsa has 1,639 tickets sold.
– AEW Grand Slam: Australia on Saturday, February 14th, 2026 in Sydney has 4,223 tickets sold.