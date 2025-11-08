Updated Ticket Sales For WWE’s Upcoming Events

F4WOnline.com has revealed new details about ticket sales for WWE’s upcoming live events, premium live events (PLEs), and television tapings.
The report covers shows scheduled between Monday, November 10th 2025, through Monday, January 5th, 2026, offering insight into WWE’s ticket demand across multiple cities. You can check them out below.
– WWE RAW on Monday, November 10th in Boston has 12,396 tickets sold.
– WWE NXT Live Event on Thursday, November 13th in St. Paul has 1,852 tickets sold.
– WWE NXT Live Event on Friday, November 14th in Green Bay has 1,245 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, November 14th in Albany has 5,895 tickets sold.
– WWE NXT Live Event on Saturday, November 15th in Chicago has 785 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 17th in Madison Square Garden has 14,361 tickets sold.
– WWE NXT on Tuesday, November 18th at the Theater in MSG has 1,831 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, November 21st in Denver has 8,425 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, November 24th in Oklahoma City has 5,033 tickets sold.
– WWE Survivor Series on Saturday, November 29th in San Diego has 30,381 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 1st in Glendale has 6,013 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 8th in Kansas City has 4,985 tickets sold.
– WWE Saturday Night’s Main Event on Saturday, December 13th in Washington, D.C. has 15,011 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 15th in Hershey has 4,507 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, December 19th in Grand Rapids has 1,498 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Friday, December 26th in Baltimore has 3,867 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Saturday, December 27th in Tampa has 5,465 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Saturday, December 27th in Pittsburgh has 3,630 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Sunday, December 28th in Jacksonville has 4,368 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, December 29th in Orlando has 7,536 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Tuesday, December 30th in Estero has 3,026 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Tuesday, December 30th in Detroit has 2,467 tickets sold.
– WWE SmackDown on Friday, January 2nd, 2026 in Buffalo has 4,301 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Saturday, January 3rd, 2026 in Worcester has 2,347 tickets sold.
– WWE Live Holiday Tour Event on Sunday, January 4th, 2026 in Bridgeport has 1,877 tickets sold.
– WWE RAW on Monday, January 5th, 2026 in Brooklyn has 2,967 tickets sold.