WWE Road To Clash In Paris Results From Manchester, UK (8/26/2025)

Phil Johnson
Road to Clash in Paris
Road to Clash in Paris | WWE

The following results are from Tuesday’s WWE Road to Clash in Paris live event at the AO Arena in Manchester, UK, courtesy of WrestlingBodySlam.com:

Ring Announcer: Byron Saxton

Jimmy & Jey Uso & Jacob Fatu def. MFT (WWE U.S. Champion Solo Sikoa, JC Mateo & Tonga Loa w/ Talla Tonga)

WWE Women’s U.S. Championship: Giulia (c) (w/ Kiana James) def. Zelina Vega

WWE Tag Team Championship: The Wyatt Sicks (Joe Gacy & Dexter Lumis w/ Erick Rowan, “Uncle Howdy” & Nikki Cross) (c) def. Rey Fénix & LA Knight

Open Challenge: Joe Hendry def. The Miz

WWE Women’s Tag Team Championship: Charlotte Flair & Alexa Bliss (c) def. Roxanne Perez & Raquel Rodriguez

The War Raiders (Erik & Ivar) def. The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods)

The Manchester Maniacs def. The New Day

WWE Women’s Championship: Tiffany Stratton (c) def. Nia Jax & Jade Cargill

Main Event: CM Punk, Sami Zayn & PENTA def. The Judgment Day (WWE IC Champion Dominik Mysterio & WWE World Tag Team Champions Finn Bálor & JD McDonagh)

