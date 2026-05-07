WWE SmackDown Added To London’s O2 Arena This June

WWE has officially announced two additional United Kingdom dates for its upcoming European Summer Tour, with new events scheduled for London and Sheffield this June.
The company confirmed that Friday Night SmackDown will take place at The O2 Arena on Tuesday, June 23, one night after Monday Night Raw is held at the same venue. WWE also announced a live event for Wednesday, June 24, at Utilita Arena Sheffield.
Tickets for both events will be available during a special presale beginning Tuesday, May 12 at 10 a.m. BST, while general ticket sales begin Thursday, May 14 at 10 a.m. BST.
The newly added shows are part of WWE’s major European Summer Tour, which spans several countries throughout May and June and includes WWE’s first-ever Premium Live Event in Italy, Clash in Italy.
The updated tour schedule is as follows:
May 28 – Liverpool – M&S Bank Arena
May 29 – Barcelona – Friday Night SmackDown – Olimpic Arena Badalona
May 31 – Turin – Clash in Italy – Inalpi Arena
June 1 – Turin – Monday Night Raw – Inalpi Arena
June 2 – Strasbourg – Zénith de Strasbourg
June 3 – Lisbon – MEO Arena
June 4 – Madrid – Palacio Vistalegre
June 5 – Bologna – Friday Night SmackDown – Unipol Arena
June 6 – Rome – Palazzo dello Sport
June 7 – Florence – Nelson Mandela Forum
June 8 – Paris – Monday Night Raw – Accor Arena
June 20 – Cardiff – Utilita Arena
June 21 – Birmingham – Utilita Arena
June 22 – London – Monday Night Raw – O2 Arena
June 23 – London – Friday Night SmackDown – O2 Arena
June 24 – Sheffield – Utilita Arena Sheffield
WWE stated that fans attending the tour can expect appearances from several top stars, including Cody Rhodes, Liv Morgan, Rhea Ripley, Trick Williams, Penta, The Usos, GUNTHER, Drew McIntyre, and Jacob Fatu among others.