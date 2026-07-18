AEW Collision Results – July 18, 2026
Jack Perry defeated Nick Wayne via Running Knee (11:04)
TNT Title Match
Kevin Knight (c) defeated AR Fox via UFO Splash (8:46) (STILL CHAMPION!!!!)
Trios Match
The Don Callis Family (Brian Cage, Jake Doyle & Hechicero) defeated Gino Medina, Tome Filip & Nic Nolan via Drill Claw on Nolan (1:50)
Will Ospreay defeated Adam Brooks via Forearm (8:20)
Non Title Match
ROH Women’s Champion Athena defeated Ava Everett via Koji Clutch (2:10)
Tag Team Match
The Brawling Birds (Jamie Hayter & Alex Windsor) defeated Tiara James & Kayla Lopez via 2 Birds, 1 Stone on James (2:49)
Tommaso Ciampa defeated Myron Reed via Running Knee (10:27)
ROH World Title Match
Bandido (c) defeated Adam Priest via Deadlift German Suplex (7:00) (STILL CHAMPION!!!!)
TBS Title Match
Hikaru Shida (c) defeated Queen Aminata via Roll Up (10:49) (STILL CHAMPION!!!!)