Monday, April 13, 2026
Facebook Instagram X Youtube

AJPW Champion Carnival Night 1 Results – April 12, 2026

By
Ethan Black
-
AJPW Champion Carnival
AJPW Champion Carnival

AJPW Champion Carnival Night 1 Results – April 12, 2026

6 Man Tag Team Match
AJPW TV 6 Man Tag Team Champions Dan Tamura & Hikaru Sato & Hokuto Omori defeated Junior Heavyweight Champion Seigo Tachibana, Seiki Yoshioka & Shota Kofuji via La Magistral on Tachibana (10:45)

Non Title Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Rei Saito (2) defeated Gaora Television Champion Kumaarashi (0) via BBQ Bomb (8:22)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Daisuke Sekimoto defeated Yuma Aoyagi via Big Bang Catastrophe (15:14)

Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Kengo Mashimo (2) defeated World Tag Team Champion Talos (0) via Modified Small Package (7:31)

8 Man Tag Team Match
Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara, Ryuki Honda, Atsuki Aoyagi & Rising Hayato defeated Havoc (Shotaro Ashino & Odyssey), Ryo Inoue & Musashi via Shutdown Suplex on Inoue (12:14)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Xyon (2) defeated Hideki Suzuki (0) via Diving Headbutt (5:55)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
World Tag Team Champion Ren Ayabe (2) defeated Jun Saito (0) via Death Roulette (20:12)

Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Go Shiozaki (2) defeated Yuma Anzai (0) via Lariat (23:49) (Recommend)

Standings After Night 1 

Block A

1st Place- Go Shiozaki, Kengo Mashimo & Rei Saito (2 Points) (1-0)

Last Place- Gaora Television Champion Kumaarashi, World Tag Team Champion Talos & Yuma Anzai (0 Points) (0-1) & Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara & Odyssey (0 Points) (0-0)

Block B

1st Place- World Tag Team Champion Ren Ayabe, Daisuke Sekimoto & Xyon (2 Points) (1-0)

Last Place- Yuma Aoyagi, Hideki Suzuki & Jun Saito (0 Points) (0-1) & Madoka Kikuta & Ryuki Honda (0 Points) (0-0)

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved