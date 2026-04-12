AJPW Champion Carnival Night 1 Results – April 12, 2026
6 Man Tag Team Match
AJPW TV 6 Man Tag Team Champions Dan Tamura & Hikaru Sato & Hokuto Omori defeated Junior Heavyweight Champion Seigo Tachibana, Seiki Yoshioka & Shota Kofuji via La Magistral on Tachibana (10:45)
Non Title Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Rei Saito (2) defeated Gaora Television Champion Kumaarashi (0) via BBQ Bomb (8:22)
Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Daisuke Sekimoto defeated Yuma Aoyagi via Big Bang Catastrophe (15:14)
Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Kengo Mashimo (2) defeated World Tag Team Champion Talos (0) via Modified Small Package (7:31)
8 Man Tag Team Match
Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara, Ryuki Honda, Atsuki Aoyagi & Rising Hayato defeated Havoc (Shotaro Ashino & Odyssey), Ryo Inoue & Musashi via Shutdown Suplex on Inoue (12:14)
Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Xyon (2) defeated Hideki Suzuki (0) via Diving Headbutt (5:55)
Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
World Tag Team Champion Ren Ayabe (2) defeated Jun Saito (0) via Death Roulette (20:12)
Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Go Shiozaki (2) defeated Yuma Anzai (0) via Lariat (23:49) (Recommend)
Standings After Night 1
Block A
1st Place- Go Shiozaki, Kengo Mashimo & Rei Saito (2 Points) (1-0)
Last Place- Gaora Television Champion Kumaarashi, World Tag Team Champion Talos & Yuma Anzai (0 Points) (0-1) & Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara & Odyssey (0 Points) (0-0)
Block B
1st Place- World Tag Team Champion Ren Ayabe, Daisuke Sekimoto & Xyon (2 Points) (1-0)
Last Place- Yuma Aoyagi, Hideki Suzuki & Jun Saito (0 Points) (0-1) & Madoka Kikuta & Ryuki Honda (0 Points) (0-0)