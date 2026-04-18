Sunday, April 19, 2026
Facebook Instagram X Youtube

AJPW Champion Carnival Night 2 Results – April 18, 2026

By
Ethan Black
-
AJPW Champion Carnival
AJPW Champion Carnival

AJPW Champion Carnival Night 2 Results – April 18, 2026

10 Man Tag Team Match
Kengo Mashimo, Seiki Yoshioka, Rising Hayato, Atsuki Aoyagi & Shota Kofuji defeated Jack Kennedy, Shotaro Ashino, Hiroki Murase, Hokuto Omori & Ryo Inoue via Firebird Splash on Inoue (6:10)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
World Tag Team Champion Ren Ayabe (4) defeated Xyon (2) via Death Roulette (7:19)

Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Odyssey (2) defeated Rei Saito (0) via Diving Body Press (11:02)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Daisuke Sekimoto (4) defeated Hideki Suzuki (0) via Big Bang Catastrophe (10:42)

6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion Seigo Tachibana, Gaora Television Champion Kumaarashi & Musashi defeated AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Dan Tamura, World Tag Team Champion Talos & Yuma Anzai via Yankee Hammer on Tamura (10:22)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Yuma Aoyagi (2) defeated Jun Saito (0) via End Game (14:26)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Madoka Kikuta (2) defeated Ryuki Honda (0) via Rolling Lariat (17:51)

Non Title Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Go Shiozaki defeated Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara (0) via Lariat (25:46)

Standings After Night 2

Block A

1st Place- Go Shiozaki (4 Points) (2-0)

2nd Place- Kengo Mashimo & Odyssey (2 Points) (1-0) & Rei Saito (2 Points) (1-1)

Last Place- Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara, Gaora Television Champion Kumaarashi & World Tag Team Champion Talos (0 Points) (0-1)

Block B

1st Place- World Tag Team Champion Ren Ayabe & Daisuke Sekimoto (4 Points) (2-0)

2nd Place- Yuma Aoyagi & Xyon (2 Points) (1-1) & Madoka Kikuta (2 Points) (1-0)

Last Place- Hideki Suzuki & Jun Saito (0 Points) (0-2) & Ryuki Honda (0 Points) (0-1)

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved