AJPW Champion Carnival Night 2 Results – April 18, 2026
10 Man Tag Team Match
Kengo Mashimo, Seiki Yoshioka, Rising Hayato, Atsuki Aoyagi & Shota Kofuji defeated Jack Kennedy, Shotaro Ashino, Hiroki Murase, Hokuto Omori & Ryo Inoue via Firebird Splash on Inoue (6:10)
Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
World Tag Team Champion Ren Ayabe (4) defeated Xyon (2) via Death Roulette (7:19)
Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Odyssey (2) defeated Rei Saito (0) via Diving Body Press (11:02)
Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Daisuke Sekimoto (4) defeated Hideki Suzuki (0) via Big Bang Catastrophe (10:42)
6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion Seigo Tachibana, Gaora Television Champion Kumaarashi & Musashi defeated AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Dan Tamura, World Tag Team Champion Talos & Yuma Anzai via Yankee Hammer on Tamura (10:22)
Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Yuma Aoyagi (2) defeated Jun Saito (0) via End Game (14:26)
Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Madoka Kikuta (2) defeated Ryuki Honda (0) via Rolling Lariat (17:51)
Non Title Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Go Shiozaki defeated Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara (0) via Lariat (25:46)
Standings After Night 2
Block A
1st Place- Go Shiozaki (4 Points) (2-0)
2nd Place- Kengo Mashimo & Odyssey (2 Points) (1-0) & Rei Saito (2 Points) (1-1)
Last Place- Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara, Gaora Television Champion Kumaarashi & World Tag Team Champion Talos (0 Points) (0-1)
Block B
1st Place- World Tag Team Champion Ren Ayabe & Daisuke Sekimoto (4 Points) (2-0)
2nd Place- Yuma Aoyagi & Xyon (2 Points) (1-1) & Madoka Kikuta (2 Points) (1-0)
Last Place- Hideki Suzuki & Jun Saito (0 Points) (0-2) & Ryuki Honda (0 Points) (0-1)