Pro Wrestling Noah Global Tag League Night 6 Results – June 2, 2026
Tag Team Match
Team Noah (Atsushi Kotoge & Hajime Ohara) defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion Alejandro & Hiroto Tsuruya via Killswitch on Tsuruya (10:43)
Hi69 defeated Black Mensore via European Clutch (7:06)
6 Man Tag Team Match
Los Tranquilos De Japon (GHC Tag Team Champions Tetsuya Naito & Bushi & Ryusei) defeated Daiki Odashima, Midori Takahashi & Amakusa via Modified Ankle Hold on Takahashi (10:38)
8 Man Tag Team Match
Sunsetters (Yoshiki Inamura & Stallion Rogers) & Good Brothers (Karl Anderson & Doc Gallows) defeated Team 2000X (Kai Fujimura, Jun Masaoka, Tadasuke & Ozawa) via Magic Killer on Masaoka (8:51)
6 Man Tag Team Match
TWP Sqwad (Katsumi Inahata & Kenta) & Eita defeated Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino) & Yuto Koyonagi via KonaOtoshigatame on Soya (10:29)
Block A Match Of The 2026 Global Tag League
Elegant Darkness (Tetsuya Endo & Hayata) (4) defeated God Chairman (Masa Kitamiya & Takashi Sugiura) (2) via Pinfall on Sugiura (12:38)
Block A Match Of The 2026 Global Tag League
Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II) (2) defeated All Rebellion (Kaito Kiyomiya & Harutoki) (2) via Pinfall on Harutoki (15:59)
Block A Standings After Night 6
1st Place- GHC Tag Team Champions Los Tranquilos De Japon, Elegant Darkness & Good Brothers (4 Points) (2-1)
Last Place- God Chairman, All Rebellion & Lykos Gym (2 Points) (1-2)