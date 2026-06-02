Wednesday, June 3, 2026
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Pro Wrestling Noah Global Tag League Night 6 Results – June 2, 2026

By
Ethan Black
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Pro Wrestling Noah Global Tag League
Pro Wrestling Noah Global Tag League

Pro Wrestling Noah Global Tag League Night 6 Results – June 2, 2026

Tag Team Match
Team Noah (Atsushi Kotoge & Hajime Ohara) defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion Alejandro & Hiroto Tsuruya via Killswitch on Tsuruya (10:43)

Hi69 defeated Black Mensore via European Clutch (7:06)

6 Man Tag Team Match
Los Tranquilos De Japon (GHC Tag Team Champions Tetsuya Naito & Bushi & Ryusei) defeated Daiki Odashima, Midori Takahashi & Amakusa via Modified Ankle Hold on Takahashi (10:38)

8 Man Tag Team Match
Sunsetters (Yoshiki Inamura & Stallion Rogers) & Good Brothers (Karl Anderson & Doc Gallows) defeated Team 2000X (Kai Fujimura, Jun Masaoka, Tadasuke & Ozawa) via Magic Killer on Masaoka (8:51)

6 Man Tag Team Match
TWP Sqwad (Katsumi Inahata & Kenta) & Eita defeated Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino) & Yuto Koyonagi via KonaOtoshigatame on Soya (10:29)

Block A Match Of The 2026 Global Tag League
Elegant Darkness (Tetsuya Endo & Hayata) (4) defeated God Chairman (Masa Kitamiya & Takashi Sugiura) (2) via Pinfall on Sugiura (12:38)

Block A Match Of The 2026 Global Tag League
Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II) (2) defeated All Rebellion (Kaito Kiyomiya & Harutoki) (2) via Pinfall on Harutoki (15:59)

Block A Standings After Night 6

1st Place- GHC Tag Team Champions Los Tranquilos De Japon, Elegant Darkness & Good Brothers (4 Points) (2-1)

Last Place- God Chairman, All Rebellion & Lykos Gym (2 Points) (1-2)

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