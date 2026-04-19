Sunday, April 19, 2026
Facebook Instagram X Youtube

AJPW Champion Carnival Night 3 Results – April 19, 2026

By
Ethan Black
-
AJPW Champion Carnival
6 Man Tag Team Match
Naruki Doi, Rei Saito & Musashi defeated Hokuto Gun (Hokuto Omori & Takashi Yoshida) & Xyon via Crossbody on Omori (7:30)

Non Title Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Odyssey (4) defeated Gaora Television Champion Kumaarashi (0) via Diving Body Press (9:18)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Ryuki Honda (2) defeated Yuma Aoyagi (2) via Final Vent (14:38)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Hideki Suzuki (2) defeated World Tag Team Champion Ren Ayabe (4) via European Clutch (13:32)

8 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion Seigo Tachibana, Seiki Yoshioka, Atsuki Aoyagi & Rising Hayato defeated AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Dan Tamura, Daisuke Sekimoto, The Bodyguard & Ryo Inoue via Crucifix Hold on Tamura (8:22)

Madoka Kikuta defeated Shota Kofuji via Rolling Lariat (8:10)

Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
World Tag Team Champion Talos (2) defeated Go Shiozaki (4) via Ride The Lightning Daddy (7:42)

Non Title Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara (1) vs. Yuma Anzai (1) ends in a Time Limit Draw (30:00) (Both men get a point) (Recommend)

Cancel Match

Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Madoka Kikuta (4) defeated Jun Saito (0) via Forfeit

Standings After Night 3

Block A

1st Place- Go Shiozaki (4 Points) (2-1) & Odyssey (4 Points) (2-0)

2nd Place- World Tag Team Champion Talos & Rei Saito (2 Points) (1-1) & Kengo Mashimo (2 Points) (1-0)

3rd Place- Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara & Yuma Anzai (1 Point) (0-1-1)

Last Place- Gaora Television Champion Kumaarashi (0 Points) (0-2)

Block B

1st Place- World Tag Team Champion Ren Ayabe (4 Points) (2-1) & Daisuke Sekimoto & Madoka Kikuta (4 Points) (2-0)

2nd Place- Hideki Suzuki & Yuma Aoyagi (2 Points) (1-2) & Ryuki Honda & Xyon (2 Points) (1-1)

Last Place- Jun Saito (0 Points) (0-3)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved