Saturday, April 25, 2026
AJPW Champion Carnival Night 5 Results – April 25, 2026

Ethan Black
AJPW Champion Carnival
AJPW Champion Carnival

AJPW Champion Carnival Night 5 Results – April 25, 2026

6 Man Tag Team Match
Seiki Yoshioka, Ryo Inoue & Musashi defeated Atsuki Aoyagi, Rising Hayato & Shota Kofuji via Buzzsaw Kick on Kofuji (9:44)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Hideki Suzuki (7) vs. Yuma Aoyagi (3) ends in a Double Pin (4:48) (Both men get a point)

Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Kengo Mashimo (4) defeated Odyssey (4) via Body Lock Sleeper Hold (9:01)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Madoka Kikuta (6) defeated Daisuke Sekimoto (6) via Rolling Lariat (17:38)

8 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion Seigo Tachibana, Shotaro Ashino, Hokuto Omori & Hyo Ogawa defeated AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Dan Tamura, World Tag Team Champion Ren Ayabe, Go Shiozaki & Yuma Anzai via Crossface on Tamura (10:07)

Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Rei Saito (6) defeated World Tag Team Champion Talos (2) via Eisbein (9:47)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Ryuki Honda (6) defeated Xyon (4) via Final Vent (12:18)

Champion vs. Champion Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara (5) defeated Gaora Television Champion Kumaarashi (0) via Shutdown Suplex (18:45)

Standings After Night 5

Block A

1st Place- Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara (5 Points) (2-1-1)

2nd Place- Go Shiozaki & Odyssey (4 Points) (2-2) & Kengo Mashimo & Rei Saito (4 Points) (2-1)

3rd Place- Yuma Anzai (3 Points) (1-1-1)

4th Place- World Tag Team Champion Talos (2 Points) (1-2)

Last Place- Gaora Television Champion Kumaarashi (0 Points) (0-3)

Block B

1st Place- Hideki Suzuki (7 Points) (3-2-1)

2nd Place- Madoka Kikuta (6 Points) (3-0-1), Daisuke Sekimoto (6 Points) (3-1) & Ryuki Honda (6 Points) (3-2)

3rd Place- World Tag Team Champion Ren Ayabe (4 Points) (2-1) & Xyon (4 Points) (2-2-1)

4th Place- Yuma Aoyagi (3 Points) (1-2-1)

Last Place- Jun Saito (0 Points) (0-7) (Had to forfeit the last 5 matches)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

