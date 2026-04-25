Saturday, April 25, 2026
NJPW Wrestling Redzone Results – April 25, 2026

Ethan Black
Location: Hiroshima Japan
Venue: Hiroshima Sun Plaza Hall
Attendence: 2,053

Tatsuya Matsumoto defeated Taisei Nakahara via Knee Bar (9:25) (Pre Show)

8 Man Tag Team Match
Chaos (Toru Yano & Yoh), Shota Umino & Master Wato defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, Chase Owens & Sho) via School Boy on Takahashi (7:32)

6 Man Tag Team Match
United Empire (Francesco Akira, Great O Khan & Henare) defeated Masatora Yasuda, Ryusuke Taguchi & Taichi via Ground Tarantula on Yasuda (10:23)

8 Man Tag Team Match
House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Junior Heavyweight Champion Douki, Don Fale & Dick Togo) vs. NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Tiger Mask IV, Togi Makabe & Aaron Wolf ends in a No Contest (9:04)

Tag Team Match
TMDK (Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Tomoaki Honma & Yuya Uemura via Death Valley Bomb on Honma (8:48)

8 Man Tag Team Match
United Empire (IWGP Heavyweight Champion Callum Newman, Jakob Austin Young, Zane Jay & Jake Lee) defeated Unbound Company (Global Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi, Daiki Nagai & Gedo) via Bites The Dust on Nagai (12:40)

Junior Heavyweight Tag Team Titles Match
Ichiban Sweet Boys (Robbie Eagles & Kosei Fujita) defeated Unbound Company (Taiji Ishimori & Robbie X) (c) via Ron Miller Special on Ishimori (20:05) (NEW CHAMPIONS!!!!) (Recommend)

IWGP Tag Team Titles Match
Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) (c) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) via KOB on Yoshi Hashi (26:32) (STILL CHAMPIONS!!!!) (Recommend)

