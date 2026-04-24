NJPW Road To Wrestling Dontaku Night 3 Results – April 24, 2026
Location: Ehime Japan
Venue: Texport Imabari
Attendence: 738
6 Man Tag Team Match
Masatora Yasuda, Ryusuke Taguchi & Taichi defeated Great Bash Heel (Tomoaki Honma & Togi Makabe) & Taisei Nakahara via Boston Crab on Nakahara (8:22)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Henare) defeated Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Hirooki Goto & Yoshi Hashi & Tatsuya Matsumoto) via Imperial Prison on Matsumoto (11:56)
10 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yoshinobu Kanemaru, Chase Owens, Dick Togo & Sho) vs. Chaos (Toru Yano & Yoh), Tiger Mask IV, Shota Umino & Master Wato ends in a Double Count Out (9:48)
8 Man Tag Team Match
TMDK (Hartley Jackson, Ryohei Oiwa, Kosei Fujita & Robbie Eagles) defeated Unbound Company (Junior Heavyweight Tag Team Champions Taiji Ishimori & Robbie X, Global Champion Yota Tsuji & Gedo) via Senton on Gedo (12:08)
8 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar, Shingo Takagi & Daiki Nagai) defeated United Empire (IWGP Heavyweight Champion Callum Newman, Francesco Akira, Jake Lee & Zane Jay) via The Rumbling on Zane Jay (10:20)
6 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Yuya Uemura & Aaron Wolf defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Yujiro Takahashi & Don Fale) via Lion’s Shiner on Takahashi (14:28)