Saturday, April 25, 2026
Stardom In Korakuen Hall Results – April 23, 2026

Ethan Black
Tag Team Match
Kiyoka Kotatsu & Matoi Hamabe defeated Momo Kohgo & Anne Kanaya via Achilles Tendon Hold on Kanaya (7:35) (Pre Show)

6 Woman Tag Team Match
Neo Genesis (Miyu Amasaki, Starlight Kid & Mei Seira) defeated HATE (Goddess Natsuko Tora & Ruaka & Artist Of Stardom Champion Fukigen Death) via Nagareboshi on Fukigen Death (7:06)

6 Woman Tag Team Match
God’s Eye (Future Of Stardom Champion Rana Yagami & Hina) & Tabata defeated New Blood Tag Team Champion Aya Sakura, Ema Maishima & Rian via Modified Jackhammer on Rian (7:39)

Fatal 4 Way Tag Team Match
FWC (Hazuki & Koguma) defeated Empress Nexus Venus (Maika & Hanako), God’s Eye (Tomoka Inaba & Lady C) & HATE (Artist Of Stardom Champion Rina & Azusa Inaba) via 120% School Boy on Tsukiyama (7:44)

8 Woman Tag Team Match
Empress Nexus Venus (Hanako & Maika) & Stars (Bea Priestley & Saya Iida) defeated Mi Vida Loca (Akira Kurogane, Rina Yamashita, Suzu Suzuki & Itsuki Aoki) via Plan Bea on Kurogane (8:04)

6 Woman Tag Team Match
Cosmic Angels (High Speed Champion Yuna Mizumori, Saori Anou & Natsupoi) defeated Kikyo Furusawa, Fuwa Chan & Maki Itoh via Kumamoto No Fuchinkan on Furusawa (11:29)

Tag Team Match
God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Saki Kashima) defeated Momo Watanabe & AZM via Kishikaisei Reverse on AZM (0:11)

Tag Team Match
God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Saki Kashima) defeated Momo Watanabe & AZM via Kishikaisei on Watanabe (14:45)

Tag Team Match
Cosmic Angels (New Blood Tag Team Champion Sayaka Kurara & Hanan) defeated HATE (Artist Of Stardom Champion & Wonder Of Stardom Champion Konami & World Of Stardom Champion Saya Kamitani) via Backdrop Hold on Konami (14:58)

You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
