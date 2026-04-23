Stardom In Korakuen Hall Results – April 23, 2026

Tag Team Match

Kiyoka Kotatsu & Matoi Hamabe defeated Momo Kohgo & Anne Kanaya via Achilles Tendon Hold on Kanaya (7:35) (Pre Show)

6 Woman Tag Team Match

Neo Genesis (Miyu Amasaki, Starlight Kid & Mei Seira) defeated HATE (Goddess Natsuko Tora & Ruaka & Artist Of Stardom Champion Fukigen Death) via Nagareboshi on Fukigen Death (7:06)

6 Woman Tag Team Match

God’s Eye (Future Of Stardom Champion Rana Yagami & Hina) & Tabata defeated New Blood Tag Team Champion Aya Sakura, Ema Maishima & Rian via Modified Jackhammer on Rian (7:39)

Fatal 4 Way Tag Team Match

FWC (Hazuki & Koguma) defeated Empress Nexus Venus (Maika & Hanako), God’s Eye (Tomoka Inaba & Lady C) & HATE (Artist Of Stardom Champion Rina & Azusa Inaba) via 120% School Boy on Tsukiyama (7:44)

8 Woman Tag Team Match

Empress Nexus Venus (Hanako & Maika) & Stars (Bea Priestley & Saya Iida) defeated Mi Vida Loca (Akira Kurogane, Rina Yamashita, Suzu Suzuki & Itsuki Aoki) via Plan Bea on Kurogane (8:04)

6 Woman Tag Team Match

Cosmic Angels (High Speed Champion Yuna Mizumori, Saori Anou & Natsupoi) defeated Kikyo Furusawa, Fuwa Chan & Maki Itoh via Kumamoto No Fuchinkan on Furusawa (11:29)

Tag Team Match

God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Saki Kashima) defeated Momo Watanabe & AZM via Kishikaisei Reverse on AZM (0:11)

Tag Team Match

God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Saki Kashima) defeated Momo Watanabe & AZM via Kishikaisei on Watanabe (14:45)

Tag Team Match

Cosmic Angels (New Blood Tag Team Champion Sayaka Kurara & Hanan) defeated HATE (Artist Of Stardom Champion & Wonder Of Stardom Champion Konami & World Of Stardom Champion Saya Kamitani) via Backdrop Hold on Konami (14:58)