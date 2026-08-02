AJPW Festival Results – August 2, 2026
Yasutaka Yano vs. Shota Kofuji ends in a Time Limit Draw (15:00)
Tag Team Match
Masayuki Kono & Yuma Aoyagi defeated Hideki Suzuki & Shotaro Ashino via Endgame on Ashino (8:56)
Tag Team Match
World Tag Team Champion Jun Saito & Go Shiozaki defeated World Tag Team Champion Rei Saito & Daisuke Sekimoto via Lariat on Sekimoto (15:07)
Gaora Television Title Match
Masaaki Mochizuki defeated Kumaarashi (c) via Ma Saikyo High Kick (14:02) (NEW CHAMPION!!!!)
Tag Team Match
AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Ryuki Honda & Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara defeated Ren Ayabe & Yuma Anzai via Hikokinage gatame on Ayabe (13:35)
11 Man Royal Rumble Match
Seiki Yoshioka wins last eliminated Yasutaka Yano via Crash Driver (23:41)