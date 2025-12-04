Beyond Wrestling Wrestling Open #205 Results – December 4, 2025
Kylon King defeated Jake Gray via Tombstone Piledriver (5:58) (Pre Show)
Wrestling Open Title # 1 Contenders Match
DJ Powers defeated TJ Crawford via Inside Cradle (12:48)
Tyree Taylor defeated Brett Ryan Gosselin via Powerbomb (7:55)
Dezmond Cole defeated Will Allday via Swanton Bomb (6:51)
Mani Ariez defeated Christian Darling via Roll Up (7:56)
Ichiban defeated 23 Hazard via Leaping Flatliner (6:44)
Non Title Match
Wrestling Open Champion Bobby Orlando defeated Jose Zamora via Elbow Drop (9:30)
No Disqualification Match
Dustin Waller defeated Eye Black Jack via Springboard Cutter (12:07)