GLEAT G Pro Wrestling Ver 99 Results – December 4, 2025
8 Man Tag Team Match
Anti GLEAT Monsters (Ryuichi Kawakami, Rock Iwasaki, Keiichi Sato & Chris Vice) defeated Black Generation International (Kazma Sakamoto, Soma Watanabe, So Daimonji & Quiet Storm) via Lariat on Watanabe (13:31)
Tag Team Match
Nico Inverardi & Mirko Mori defeated Michiko & Junjie via Frog Splash on Michiko (9:22)
Tag Team Match
UWF Champion Katsuhiko Nakajima & Ryo Aitaka defeated Hayato Tamura & T Hawk via Lariat on Tamura (16:36)
G Rush Title Triple Threat Match
Minoru Tanaka defeated Kaito Ishida & Brass Knuckle Jun via Kido Clutch on Jun (2:13) (NEW CHAMPION!!!!)
Tag Team Match
G Rex Champion El Lindaman & Takehiro Yamamura defeated Black Generation International (Tetsuya Izuchi & Kotaro Suzuki) via Super Superkick on Izuchi (16:50)