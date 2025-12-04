SSPW Vol 37: 20th Anniversary Show Results – December 4, 2025
Women’s Tag Team Champion Megumi Yabushita defeated Uta Shima via Cross Armbar (6:16)
6 Man Tag Team Match
The Great Sasuke, Tiger Mask IV & Hayabusa defeated Fuminori Abe, Masamune & Ikuto Hidaka via Jujigatame on Masamune (9:42)
Tag Team Match
God’s Eye (Rana Yagami & Syuri) defeated Yuko Sakurai & Chi Chi via Suzaku on Sakurai (12:05)
Tag Team Match
Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin defeated Hayato Mashita & Yuji Nagata via Soccer Ball Kick on Mashita (10:42)
Tag Team Match
Masakatsu Funaki & Davey Boy Smith Jr defeated Legends Champion Kuroshio Tokyo Japan & Hideki Shrek Sekine (11:51)
6 Woman Tag Team Match
Women’s Tag Team Champion Jaguar Yokota, Sareee & Takumi Iroha defeated Ai Houzan, Mirai & Nori via Running Three on Houzan (9:51)
World Tag Team Titles Match
Masashi Takeda & Super Tiger defeated Kazunari Murakami & Yoshio Takahashi via High Kick on Murakami (12:03) (NEW CHAMPIONS!!!!)