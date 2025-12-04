Dragon Gate Fantastic Gate Night 1 Results – December 4, 2025
6 Man Tag Team Match
D’Courage (Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka, Yuki Yoshioka & Dragon Dia) defeated Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Yoshiki Kato & Kota Minoura) via Nail Gun on Kato (9:39)
Kai defeated Mochizuki Jr via Meteor Impact (8:16)
Non Title Match
Open The Twin Gate Champions Love & Peace (Jacky Kamei & Riiita) defeated Luis Mante & Kagetora via Jacky Knife on Kagetora (9:00)
Tag Team Match
Psypatra (Shun Skywalker & Gianni Valletta) vs. Gajadokuro (Jason Lee & Ishin) ends in a Double Count Out (8:15)
Tag Team Match
Paradox (Susumu Yokosuka & Dragon Kid) defeated Love & Peace (Ben-K & HYO) via Bible on Ben-K (9:56)
6 Man Tag Team Match
Paradox (BxB Hulk & Yamato) & Katsuo defeated Natural Vibes (Strong Machine J, Kzy & U-T) via Diving Body Press on U-T (16:20)