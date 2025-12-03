Dragon Gate King Of Gate Night 14 Results – December 3, 2025

Semi Final Match Of The 2025 King Of Gate

Gianni Valletta defeated Open The Twin Gate Champion Riiita via King Kong Knee Drop (9:39)

Semi Final Match Of The 2025 King Of Gate

Ishin defeated Yuki Yoshioka via Small Package (11:10) (He will face Valletta in the Finals)

10 Man Tag Team Match

Love & Peace (Open The Twin Gate Champion Jacky Kamei, Mochizuki Jr, Ben-K & HYO) & Ho Ho Lun defeated D’Courage (Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Dragon Dia), Daiki Yanagiuchi, Kazuma Kimura & Takashi Yoshida via German Suplex on Yanagiuchi (7:40)

Punch Tominaga defeated Jiro Shinbashi via Lunch Box Strike (6:46)

8 Man Tag Team Match

Natural Vibes (Strong Machine J, Kzy, U-T) & El Cucuy defeated Paradox (Naruki Doi, Kagetora & BxB Hulk) & Luis Mante via Passion on Kagetora (8:07)

Tag Team Match

Psypatra (Shun Skywalker & El Cielo) defeated Paradox (Dragon Kid & Yamato) via Spinning Tombstone Piledriver on Dragon Kid (5:16)

10 Man Tag Team Match

Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Yoshiki Kato, Kota Minoura, Jason Lee & Kai) defeated Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi, Yasushi Kanda & Don Fujii via Gang on Horiguchi (11:30)

Finals Of The 2025 King Of Gate

Gianni Valletta defeated Ishin via Super King Kong Knee Drop (13:25)