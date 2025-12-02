NJPW World Tag League Night 9 Results – December 2, 2025

Location: Yamanashi Japan

Venue: Aimesse Yamanashi

6 Man Tag Team Match

Television Champion El Phantasmo, Katsuya Murashima & Hiroshi Tanahashi defeated Monster Sauce (Lance Archer & Alex Zayne) & Zane Jay via Boston Crab on Jay (8:26)

6 Man Tag Team Match

House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Ren Narita & Sanada) defeated United Empire (Jakob Austin Young, Callum Newman & Great O Khan) via DQ (5:13)

6 Man Tag Team Match

TMDK (Hartley Jackson, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) defeated IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) & Daiki Nagai via Boston Crab on Nagai (9:59)

6 Man Tag Team Match

Bullet Club War Dogs (David Finlay & Gedo) & Hiromu Takahashi defeated Yuya Uemura, Shota Umino & Shoma Kato via Dominator on Kato (5:24)

Block A Match Of The 2025 World Tag League

Boltin Oleg & Toru Yano (6) defeated House Of Torture (Yujiro Takahashi & Chase Owens) (0) via Kamikaze on Owens (8:47)

Block A Match Of The 2025 World Tag League

Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) (6) defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil & Don Fale) (6) via Itadakikari on Fale (9:34)

Block A Match Of The 2025 World Tag League

Global Champion Yota Tsuji & Gabe Kidd (8) defeated El Desperado & Shuji Ishikawa (6) via Gene Blaster on Desperado (17:15)

Block A Match Of The 2025 World Tag League

War Dragons (Drilla Moloney & Shingo Takagi) (6) defeated Team 100 (Satoshi Kojima & Taichi) (2) via Burning Dragon on Kojima (21:17)

Standings After Night 9

1st Place- Global Champion Yota Tsuji & Gabe Kidd (8 Points) (4-1)

2nd Place- House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil & Don Fale), El Desperado & Shuji Ishikawa, Boltin Oleg & Toru Yano, War Dragons & Bishamon (6 Points) (3-2)

3rd Place- Team 100 (2 Points) (1-4) (Eliminated)

Last Place- House Of Torture (Yujiro Takahashi & Chase Owens) (0 Points) (0-5) (Eliminated)