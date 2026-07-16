Saturday, July 18, 2026
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DDT Fighting Beer Garden Night 2 Results – July 16, 2026

By
Ethan Black
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DDT Fighting Beer Garden Night 2 Results – July 16, 2026

Tag Team Match
Soma Takao & Yuki Ishida defeated Universal Champion Kazuma Sumi & Yuni via Flame Palm on Yuni (7:29)

Tag Team Match
The 37Kamina (Shunma Katsumata & To-y) defeated The Sasakis (10 Man Tag Team Champion & O 40 Champion Daisuke & Mikiya) via School Boy on Mikiya (10:18)

6 Man Tag Team Match
Strange Love Connection (Viento Levante, Yukio Naya & Yuki Iino) defeated 10 Man Tag Team Champions Damnation TA (Extreme Champion Hideki Okatani, MJ Paul & Ilusion) via Body Lock Sleeper Hold on Paul (13:27)

8 Man Rumble Match
Naomi Yoshimura vs. Jun Akiyama vs. Danshoku Dieno vs. Kaisei Takechi vs. Hinata Kasai vs. Rukiya vs. Kanon vs. Mao ends in a No Contest (12:25)

Non Title Blue Right To Challenge Anytime Anywhere Fatal 4 Way Bra Match
Masami Inahata defeated Junta Miyawaki, Kazuki Hirata & KO-D Openweight Champion via Inahata removes Ueno’s bra (14:10)

6 Man Tag Team Titles Falls Count Anywhere Match
Paleyouth (Takeshi Masada, Yuya Koroku & Daichi Sato) (c) defeated Fantomes Dramatic (KO-D Tag Team Champions Chris Brookes & Harashima & Antonio Honda) via Diving Body Press on Honda (19:41) (STILL CHAMPIONS!!!!)

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