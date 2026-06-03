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DDT My Love Results – June 3, 2026

By
Ethan Black
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DDT My Love
DDT My Love

DDT My Love Results – June 3, 2026

Tag Team 2 Out Of 3 Falls Match
Sanshiro Takagi & Akito defeated The 37Kamina (KO-D Openweight Champion Yuki Ueno & Shunma Katsumata) via Inside Cradle on Katsumata (1:55:29) (2-0)

Triple Threat 6 Man Tag Team Match
10 Man Tag Team Champions Damnation TA (Extreme Champion Hideki Okatani, MJ Paul & Ilusion) defeated Naomi Yoshimura, Danshoku Dieno & Kanon & 6 Man Tag Team Champions Paleyouth (Takeshi Masada & Yuya Koroku) & Munetatsu Nakamura via School Boy on Koroku (9:02)

Junta Miyawaki defeated Kazuki Hirata via School Boy (10:56)

Tag Team Match
Strange Love Connection (Yukio Naya & Mao) defeated Tomomitsu Matsunaga & Jun Akiyama via Charge Love Heart on Matsunaga (9:43)

Shinya Aoki defeated Viento Maligno via Modified Butterfly Lock (11:25)

8 Man Tag Team Match
Fantomes Dramatic (KO-D Tag Team Champions Chris Brookes & Harashima, Antonio Honda & Hinata Kasai) defeated 6 Man Tag Team Champion Daichi Sato, Yuki Ishida, Yuni & To-y, Yuni & Yuki Ishida via Samson Clutch on Yuni (19:36)

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