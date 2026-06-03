DDT My Love Results – June 3, 2026
Tag Team 2 Out Of 3 Falls Match
Sanshiro Takagi & Akito defeated The 37Kamina (KO-D Openweight Champion Yuki Ueno & Shunma Katsumata) via Inside Cradle on Katsumata (1:55:29) (2-0)
Triple Threat 6 Man Tag Team Match
10 Man Tag Team Champions Damnation TA (Extreme Champion Hideki Okatani, MJ Paul & Ilusion) defeated Naomi Yoshimura, Danshoku Dieno & Kanon & 6 Man Tag Team Champions Paleyouth (Takeshi Masada & Yuya Koroku) & Munetatsu Nakamura via School Boy on Koroku (9:02)
Junta Miyawaki defeated Kazuki Hirata via School Boy (10:56)
Tag Team Match
Strange Love Connection (Yukio Naya & Mao) defeated Tomomitsu Matsunaga & Jun Akiyama via Charge Love Heart on Matsunaga (9:43)
Shinya Aoki defeated Viento Maligno via Modified Butterfly Lock (11:25)
8 Man Tag Team Match
Fantomes Dramatic (KO-D Tag Team Champions Chris Brookes & Harashima, Antonio Honda & Hinata Kasai) defeated 6 Man Tag Team Champion Daichi Sato, Yuki Ishida, Yuni & To-y, Yuni & Yuki Ishida via Samson Clutch on Yuni (19:36)