Tuesday, August 4, 2026
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Dragon Gate Aggressive Gate Night 12 Results – August 2, 2026

By
Ethan Black
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Dragon Gate Aggressive Gate
Dragon Gate Aggressive Gate

Dragon Gate Aggressive Gate Night 12 Results – August 2, 2026

Tag Team Match
Open The Triangle Gate Champions Love & Peace (Jacky Kamei & HYO) vs. Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Homare ends in a Time Limit Draw (15:00)

Gianni Valletta defeated Tristian Moody via King Kong Knee Drop (1:41)

6 Man Tag Team Match
Paradox (Susumu Yokosuka, Dragon Kid & Kagetora) defeated Ultimo Dragon, Takashi Yoshida & El Cielo via Bible on Yoshida (7:51)

Tag Team Match
Xeniss (Yuki Yoshioka & Kota Minoura) defeated Love & Peace (Open The Triangle Gate Champion Riiita & Mochizuki Jr) via Nail Gun on Mochizuki Jr (9:13)

Tag Team Match
Genki Horiguchi & Yasushi Kanda defeated Bang Bang Clowns (Tsujiguchi Dai Circus & Lucky Oshima) via John Woo (8:58)

8 Man Tag Team Match
Natural Vibes (Open The Dream Gate Champion Kzy, Strong Machine J, Flamita & Key) defeated Gajadokuro (Open The Twin Gate Champion Yoshiki Kato, Madoka Kikuta, Jason Lee & Kai) via Running Elbow on Lee (14:16)

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