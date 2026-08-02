Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 32 Results – August 2, 2026
Kaito Kiyomiya defeated Hiroto Tsuruya via Jumping Knee (2:27)
Katsumi Inahata defeated Black Menso-re via Kona Otoshi (7:06)
Triple Threat Match
Hajime Ohara defeated Yuto Koyonagi & Midori Takahashi via Top Of Lily on Koyonagi (7:31)
6 Man Tag Team Match
GHC Tag Team Champions Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino) & Daiki Odashima defeated Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos #2) & Amakusa via Jonetsu IS on Kid Lykos #2 (9:54)
6 Man Tag Team Match
MaruKen (National Champion Naomichi Marufuji & Kenoh) & Junior Heavyweight Champion Eita defeated Team 2000X (Kai Fujimura, Alpha Wolf & Tadasuke) via High Angle Front Rolling Cradle on Fujimura (12:24)
6 Man Tag Team Match
White Raven Squad (Tetsuya Endo, Hayata & Kenta) defeated Los Tranquilos De Japon (Tetsuya Naito, Ryusei & Bushi) via Relic Lock on Ryusei (13:50)
8 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champions Dragon Bane & Alejandro, Yoshiki Inamura & Shuji Kondo defeated Team 2000X (Masa Kitamiya, Takashi Sugiura & Jun Masaoka & Ozawa) via Discharge on Masaoka (12:45)