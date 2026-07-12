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Dragon Gate Aggressive Gate Night 5 Results – July 11, 2026

By
Ethan Black
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Dragon Gate Aggressive Gate
Dragon Gate Aggressive Gate

Dragon Gate Aggressive Gate Night 5 Results – July 11, 2026

6 Man Tag Team Match
Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka, Problem Dragon & Kagetora defeated Ho Ho Lun, Tristan Moody & Homare via Cross Saber on Moody (8:29)

Triple Threat Match
Yasushi Kanda defeated Jiro Shimbashi & Genki Horiguchi via Ryu’s on Shimbashi (5:55)

Gianni Valletta defeated Mochizuki Jr via King Kong Knee Drop (7:14)

Tag Team Match
Yuki Yoshioka & Kota Minoura defeated Shachihoko Boy & Luis Mante via Engranaje on Shachihoko Boy (10:41)

Tag Team Match
Natural Vibes (Kzy & Key) defeated Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta & Jason Lee) via Running Elbow on Lee (11:39)

6 Man Tag Team Match
Natural Vibes (Strong Machine J, Flamita & U-T) defeated Love & Peace (Jacky Kamei, Riiita & HYO) via Gold Ship on Riiita (15:18)

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