Dragon Gate Aggressive Gate Night 5 Results – July 11, 2026
6 Man Tag Team Match
Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka, Problem Dragon & Kagetora defeated Ho Ho Lun, Tristan Moody & Homare via Cross Saber on Moody (8:29)
Triple Threat Match
Yasushi Kanda defeated Jiro Shimbashi & Genki Horiguchi via Ryu’s on Shimbashi (5:55)
Gianni Valletta defeated Mochizuki Jr via King Kong Knee Drop (7:14)
Tag Team Match
Yuki Yoshioka & Kota Minoura defeated Shachihoko Boy & Luis Mante via Engranaje on Shachihoko Boy (10:41)
Tag Team Match
Natural Vibes (Kzy & Key) defeated Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta & Jason Lee) via Running Elbow on Lee (11:39)
6 Man Tag Team Match
Natural Vibes (Strong Machine J, Flamita & U-T) defeated Love & Peace (Jacky Kamei, Riiita & HYO) via Gold Ship on Riiita (15:18)