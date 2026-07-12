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AJPW Summer Action Series Night 1 Results – July 11, 2026

By
Ethan Black
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AJPW Summer Action Series
AJPW Summer Action Series

AJPW Summer Action Series Night 1 Results – July 11, 2026

Champion vs. Champion Match
AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Ryuki Honda defeated AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Seigo Tachibana via Final Vent (11:46)

Tag Team Match
AJPW TV 6 Man Tag Team Champion & Gaora Television Champion Kumaarashi & Yuya Aoki defeated Hokuto Omori & Towa Iwasaki via Diving Senton on Iwasaki (12:16)

6 Man Tag Team Match
World Tag Team Champions Saito Brothers (Jun & Rei) & Naruki Doi defeated Junior Heavyweight Champion Dan Tamura, Daisuke Sekimoto & Hideki Suzuki via Bakatare Sliding Kick on Tamura (11:25)

Yuma Aoyagi defeated Musashi via La Magistral Counter (11:25)

Tag Team Match
Masaaki Mochizuki & Shotaro Ashino defeated Go Shiozaki & Yasutaka Yano via Twister on Yano (12:45)

6 Man Tag Team Match
All Asia Tag Team Champions Atsuki Aoyagi & Rising Hayato & Ren Ayabe defeated Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara, Yuma Anzai & Shota Kofuji via La Magistral on Kofuji (18:00)

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