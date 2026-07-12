NJPW G1 Climax 36 Night 1 Results – July 11, 2026
Location: Hoffman Estates Illinois
Venue: NOW Arena
Attendence: N/A (Wasn’t announced yet)
Champion vs. Champion Block B Match Of The 2026 G1 Climax
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf (2) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Henare (0) via Angle Slam (9:01)
Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Jake Lee (2) defeated Shingo Takagi (0) via FBS (10:14)
Block B Match Of The 2026 G1 Climax
Oskar (2) defeated Ren Narita (0) via Nightmare Hold (9:42)
Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Yuto Ice (2) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan (0) via Cruella (11:11)
Block B Match Of The 2026 G1 Climax
Zack Sabre Jr (2) defeated Shota Umino (0) via Zack Driver (16:10)
Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Hirooki Goto (2) defeated Sanada (0) via Modified GTR (12:04)
Block B Match Of The 2026 G1 Climax
Callum Newman (2) defeated Yuya Uemura (0) via Make Way (15:42)
Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Ryohei Oiwa (2) defeated Strong Openweight Champion Boltin Oleg (0) via Arc Clutch (13:28) (Recommend)
Champion vs. Champion Block A Match Of The 2026 G1 Climax
IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji (2) defeated Television Champion Konosuke Takeshita (0) via Fire Blaster (20:52) (Recommend)
Standings After Night 1
Block A
1st Place- IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji, Hirooki Goto, Ryohei Oiwa, Yuto Ice & Jake Lee (2 Points) (1-0)
Last Place- NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan, Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Television Champion Konosuke Takeshita, Shingo Takagi & Sanada (0 Points) (0-1)
Block B
1st Place- NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Zack Sabre Jr, Callum Newman and Oskar (2 Points) (1-0)
Last Place- NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Henare, Yuya Uemura, Shota Umino & Ren Narita (0 Points) (0-1) and Global Champion Gabe Kidd & Drilla Moloney (0 Points) (0-0)