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Stardom In Shizuoka Results – July 11, 2026

By
Ethan Black
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Stardom In Shizuoka
Stardom In Shizuoka

Stardom In Shizuoka Results – July 11, 2026

8 Woman Tag Team Match
Neo Genesis (Goddess Of Stardom Champions Miyu Amasaki & AZM, Starlight Kid & Mei Seira) defeated World Of Stardom Champion Suzu Suzuki, Utami Hayashishita, Waka Tsukiyama & Koguma via Azumi Sushi Two Pieces on Koguma (9:40)

2026 5 Star Grand Prix Qualifying Match
Akira Kurogane defeated Kiyoka Kotatsu via Running Knee (10:54)

2026 5 Star Grand Prix Qualifying Match
Kikyo Furusawa defeated Ema Maishima via Leg Lock Ankle Hold (10:25)

6 Woman Tag Team Match
God’s Eye (Artist Of Stardom Champions Ami Sourei & Hina & Tomoka Inaba) defeated HATE (Momo Watanabe, Fukigen Death & Konami) via Inaba Otoshi on Fukigen Death (8:35)

6 Woman Tag Team Match
HATE (Saya Kamitani, Azusa Inaba & Ruaka) defeated Wing Gori (Wonder Of Stardom Champion Hanan & Saya Iida) & Matoi Hamabe via Neck Hanging Bomb on Hamabe (9:59)

10 Woman Tag Team Match
Cosmic Angels (New Blood Tag Team Champions Sayaka Kurara & Aya Sakura, High Speed Champion Yuna Mizumori, Saori Anou & Anne Kanaya) defeated IWGP Women’s Champion Syuri, Empress Nexus Venus (Hanako, Maika & Rian) & Maki Itoh via German Suplex on Rian (13:54)

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