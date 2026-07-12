Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 27 Results – July 11, 2026
Hiroto Tsuruya defeated Yuto Koyonagi via Boston Crab (6:28)
6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champions Dragon Bane & Alejandro & Yoshiki Inamura defeated Midori Takahashi, Katsumi Inahata & Super Crazy via Santa Maria on Takahashi (9:42)
6 Man Tag Team Match
National Champion Naomichi Marufuji & Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lycos #2) defeated Black Menso-re, Amakusa & Kenoh via Brainbuster on Menso-re (10:26)
Kaito Kiyomiya defeated Ryusei via Shining Lancer (10:00)
Tag Team Match
Los Tranquilos De Japon (Tetsuya Naito & Bushi) defeated Junior Heavyweight Champion Eita & Daiki Odashima via Fable on Odashima (10:25)
6 Man Tag Team Match
GHC Tag Team Champions Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino) & Shuji Kondo defeated Team 2000X (Takashi Sugiura, Alpha Wolf & Tadasuke) via Jonetsu Is on Tadasuke (9:44)
6 Man Tag Team Match
Team 2000X (Masa Kitamiya, Jun Masaoka & Ozawa) defeated White Raven Squad (GHC Heavyweight Champion Shane Haste, Tetsuya Endo & Hayata) via Springboard Moonsault on Hayata (14:09)