Sunday, July 12, 2026
Facebook Instagram X Youtube

Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 27 Results – July 11, 2026

By
Ethan Black
-
Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey
Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey

Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 27 Results – July 11, 2026

Hiroto Tsuruya defeated Yuto Koyonagi via Boston Crab (6:28)

6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champions Dragon Bane & Alejandro & Yoshiki Inamura defeated Midori Takahashi, Katsumi Inahata & Super Crazy via Santa Maria on Takahashi (9:42)

6 Man Tag Team Match
National Champion Naomichi Marufuji & Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lycos #2) defeated Black Menso-re, Amakusa & Kenoh via Brainbuster on Menso-re (10:26)

Kaito Kiyomiya defeated Ryusei via Shining Lancer (10:00)

Tag Team Match
Los Tranquilos De Japon (Tetsuya Naito & Bushi) defeated Junior Heavyweight Champion Eita & Daiki Odashima via Fable on Odashima (10:25)

6 Man Tag Team Match
GHC Tag Team Champions Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino) & Shuji Kondo defeated Team 2000X (Takashi Sugiura, Alpha Wolf & Tadasuke) via Jonetsu Is on Tadasuke (9:44)

6 Man Tag Team Match
Team 2000X (Masa Kitamiya, Jun Masaoka & Ozawa) defeated White Raven Squad (GHC Heavyweight Champion Shane Haste, Tetsuya Endo & Hayata) via Springboard Moonsault on Hayata (14:09)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved