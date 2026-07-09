ROH TV Results – July 9, 2026
Tag Team Match
Bang Bang Gang (Juice Robinson & Ace Austin) defeated Grizzled Young Veterans (James Drake & Zack Gibson) (11:17)
6 Man Tag Team Match
Sky Flight (Scorpio Sky, Dante Martin & Darius Martin) defeated The Frat House (Jacked Jameson, Griff Garrison & Preston Vance) (5:49)
Bishop Kaun defeated Royce Issacs (5:22)
Tag Team Match
Mina Shirakawa & Queen Aminata defeated Kaci Lennox & Sahara Seven (4:58)
6 Man Tag Team Match
The Lethal Twist (Blake Christian, Lee Johnson & Jay Lethal) defeated The Colons (Orlando & Eddie) & Serpentico (6:52)
Pure Rules Match
Mance Warner defeated Matt Menard (5:30)
Isla Dawn defeated Kelsey Raegan (5:07)
Satnam Singh defeated Bruss Hamilton (2:55)
8 Man Tag Team Match
The Rascalz (Dezmond Xavier & Zachary Wentz) & The Von Erichs (Marshall & Ross) defeated Il Cartello Grillo (Hayden Seal, KayJay Impala & Rosario Grillo) & Nathan Cruz (7:25)
Tehuti Miles defeated LSG (4:04)
ROH World Title Match
Bandido (c) defeated Bryan Keith (13:40) (STILL CHAMPION!!!!)