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ROH TV Results – July 9, 2026

By
Ethan Black
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ROH
ROH

ROH TV Results – July 9, 2026

Tag Team Match
Bang Bang Gang (Juice Robinson & Ace Austin) defeated Grizzled Young Veterans (James Drake & Zack Gibson) (11:17)

6 Man Tag Team Match
Sky Flight (Scorpio Sky, Dante Martin & Darius Martin) defeated The Frat House (Jacked Jameson, Griff Garrison & Preston Vance) (5:49)

Bishop Kaun defeated Royce Issacs (5:22)

Tag Team Match
Mina Shirakawa & Queen Aminata defeated Kaci Lennox & Sahara Seven (4:58)

6 Man Tag Team Match
The Lethal Twist (Blake Christian, Lee Johnson & Jay Lethal) defeated The Colons (Orlando & Eddie) & Serpentico (6:52)

Pure Rules Match
Mance Warner defeated Matt Menard (5:30)

Isla Dawn defeated Kelsey Raegan (5:07)

Satnam Singh defeated Bruss Hamilton (2:55)

8 Man Tag Team Match
The Rascalz (Dezmond Xavier & Zachary Wentz) & The Von Erichs (Marshall & Ross) defeated Il Cartello Grillo (Hayden Seal, KayJay Impala & Rosario Grillo) & Nathan Cruz (7:25)

Tehuti Miles defeated LSG (4:04)

ROH World Title Match
Bandido (c) defeated Bryan Keith (13:40) (STILL CHAMPION!!!!)

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