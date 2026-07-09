Saturday, July 11, 2026
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Beyond Wrestling Wrestling Open #236 Results – July 9, 2026

By
Ethan Black
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Beyond Wrestling
Beyond Wrestling

Beyond Wrestling Wrestling Open #236 Results – July 9, 2026

Brett Mettro defeated Georgio Lawrence (5:15) (Pre Show)

Bobby Casale defeated Tyler Jordan (7:45)

Lauren St James defeated Nessa Ferrari (5:16)

Wrestling Open Tag Team Champion Brian Morris defeated Brother Greatness (6:25)

Jake Gray defeated Rex Lawless (7:19)

Tag Team Match
The Haven (Shawn Knyte & Jay Onyx) defeated The Breadwinners (Patrick Wheatman & Cash McGuiness) (7:21)

Brad Hollister defeated Devin Reno (7:51)

Dustin Waller defeated Sammy Diaz (12:07)

Street Fight
Danny Miles defeated Wrestling Open Tag Team Champion Steven Stetson (20:47)

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