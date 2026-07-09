Beyond Wrestling Wrestling Open #236 Results – July 9, 2026
Brett Mettro defeated Georgio Lawrence (5:15) (Pre Show)
Bobby Casale defeated Tyler Jordan (7:45)
Lauren St James defeated Nessa Ferrari (5:16)
Wrestling Open Tag Team Champion Brian Morris defeated Brother Greatness (6:25)
Jake Gray defeated Rex Lawless (7:19)
Tag Team Match
The Haven (Shawn Knyte & Jay Onyx) defeated The Breadwinners (Patrick Wheatman & Cash McGuiness) (7:21)
Brad Hollister defeated Devin Reno (7:51)
Dustin Waller defeated Sammy Diaz (12:07)
Street Fight
Danny Miles defeated Wrestling Open Tag Team Champion Steven Stetson (20:47)