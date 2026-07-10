Sheamus Breaks Silence Amid WWE Exit

Sheamus has publicly commented for the first time since reports emerged that he is set to leave WWE.
Taking to social media, the former multi-time World Champion shared an emotional farewell message, reflecting on one of his most memorable catchphrases before seemingly saying goodbye to the company.
“Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Burger after Banger after Banger after Banger after 💔😔
slán mo WWE chairde 👋🏻 (Goodbye, my WWE friends)
S. Farrelly”
The message comes after multiple reports indicated that Sheamus declined a restructured contract offer from WWE and is expected to depart the company once his current deal expires.
After signing with WWE in 2007, Sheamus went on to enjoy one of the most decorated careers of his generation, becoming a four-time world champion, Royal Rumble winner, King of the Ring winner, Money in the Bank winner, and Grand Slam Champion during his nearly two decades with the promotion.
Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Banger after Burger after Banger after Banger after Banger after 💔😔
slán mo WWE chairde 👋🏻
S. Farrelly
— S. Farrelly (@SFarrellyPro) July 10, 2026