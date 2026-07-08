Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 26 Results – July 8, 2026
Hiroto Tsuruya vs. Midori Takahashi ends in a Time Limit Draw (10:00)
6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champions Dragon Bane & Alejandro & Yoshiki Inamura defeated Team Noah (Mohammad Yone, Hajime Ohara & Atsushi Kotoge) via Musou on Ohara (7:36)
6 Man Tag Team Match
Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos #2) & Amakusa defeated Team 2000X (Jun Masaoka, Alpha Wolf & Tadasuke) via DQ (9:35)
Tetsuya Naito defeated Daiki Odashima via Pluma Blanco (11:20)
Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion Eita & Katsumi Inahata defeated Los Tranquilos De Japon (Ryusei & Bushi) via Numero Uno on Ryusei (7:55)
6 Man Tag Team Match
Team 2000X (Masa Kitamiya, Takashi Sugiura & Ozawa) defeated GHC Tag Team Champions Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino) & GHC Heavyweight Champion Shane Haste via Saito Suplex on Iino (13:50)
12 Man Rumble Match
Kaito Kiyomiya wins last eliminated Yuto Koyonagi via Skywalk Elbow (13:33)