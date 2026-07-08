Friday, July 10, 2026
Facebook Instagram X Youtube

Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 26 Results – July 8, 2026

By
Ethan Black
-
Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey
Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey

Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 26 Results – July 8, 2026

Hiroto Tsuruya vs. Midori Takahashi ends in a Time Limit Draw (10:00)

6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champions Dragon Bane & Alejandro & Yoshiki Inamura defeated Team Noah (Mohammad Yone, Hajime Ohara & Atsushi Kotoge) via Musou on Ohara (7:36)

6 Man Tag Team Match
Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos #2) & Amakusa defeated Team 2000X (Jun Masaoka, Alpha Wolf & Tadasuke) via DQ (9:35)

Tetsuya Naito defeated Daiki Odashima via Pluma Blanco (11:20)

Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion Eita & Katsumi Inahata defeated Los Tranquilos De Japon (Ryusei & Bushi) via Numero Uno on Ryusei (7:55)

6 Man Tag Team Match
Team 2000X (Masa Kitamiya, Takashi Sugiura & Ozawa) defeated GHC Tag Team Champions Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino) & GHC Heavyweight Champion Shane Haste via Saito Suplex on Iino (13:50)

12 Man Rumble Match
Kaito Kiyomiya wins last eliminated Yuto Koyonagi via Skywalk Elbow (13:33)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved