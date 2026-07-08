Friday, July 10, 2026
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Stardom In Korakuen Hall Results – July 8, 2026

By
Ethan Black
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Stardom In Korakuen Hall
Stardom In Korakuen Hall

Stardom In Korakuen Hall Results – July 8, 2026

Waka Tsukiyama defeated Xena via Aussie Suplex (9:12)

Non Title Triple Threat Match
Wonder Of Stardom Champion Hanan defeated Rina Yamashita & Fukigen Death via Seventeen on Fukigen Death (5:25)

6 Woman Tag Team Match
Neo Genesis (Starlight Kid & Mei Seira) & Ema Maishima defeated Kikyo Furusawa, Maki Itoh & Rian (8:26)

Fatal 4 Way Tag Team Match
FWC (Hazuki & Koguma) defeated Utami Hayashishita & Fuwa Chan, Stars (Matoi Hamabe & Saya Iida) & HATE (Momo Watanabe & Konami) (9:10)

12 Woman Tag Team Match
Cosmic Angels (New Blood Tag Team Champions Sayaka Kurara & Aya Sakura, High Speed Champion Yuna Mizumori, Anne Kanaya, Saori Anou & Natsupoi) defeated God’s Eye (Artist Of Stardom Champions Ami Sourei, Lady C & Hina, Future Of Stardom Champion Rana Yagami, IWGP Women’s Champion Syuri & Kiyoka Kotatsu) via Made in Japan on Yagami (13:52)

6 Woman Tag Team Match
HATE (Saya Kamitani, Azusa Inaba & Ruaka) defeated Mi Vida Loca (World Of Stardom Champion Suzu Suzuki, Akira Kurogane & Itsuki Aoki) via Star Crusher on Kurogane (11:45)

Goddess Of Stardom Titles Match
02 Line (Miyu Amasaki & AZM) (c) defeated Empress Nexus Venus (Hanako & Maika) via Avalanche Tensei on Hanako (19:26) (STILL CHAMPIONS!!!!)

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