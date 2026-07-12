GCW You Only Die Once Results – July 11, 2026
8 Man Tag Team Match
June Men (Juni Underwood, Kristian Robinson, Ryan O’Neill & Jeffrey John) defeated Jermaine Marbury, Seabass Finn, Don Freeze & Kylon King
Marcus Mathers defeated Dustin Waller
GCW Tag Team Champion Jordan Oliver defeated Leedz Lewis
Bear Bronson defeated Parrow
Death Match
Christian Napier defeated Anakin Murphy
JCW Title Match
Charles Mason (c) defeated Jimmy Lloyd (STILL CHAMPION!!!!)
Gabby Forza defeated Joey Janela
GCW World Title Match
Atticus Cogar (c) defeated GCW Tag Team Champion Alec Price (STILL CHAMPION!!!!)
Death Match
Vipress defeated Slade