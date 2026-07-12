Sunday, July 12, 2026
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GCW You Only Die Once Results – July 11, 2026

By
Ethan Black
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GCW You Only Die Once
GCW You Only Die Once

GCW You Only Die Once Results – July 11, 2026

8 Man Tag Team Match
June Men (Juni Underwood, Kristian Robinson, Ryan O’Neill & Jeffrey John) defeated Jermaine Marbury, Seabass Finn, Don Freeze & Kylon King

Marcus Mathers defeated Dustin Waller

GCW Tag Team Champion Jordan Oliver defeated Leedz Lewis

Bear Bronson defeated Parrow

Death Match
Christian Napier defeated Anakin Murphy

JCW Title Match
Charles Mason (c) defeated Jimmy Lloyd (STILL CHAMPION!!!!)

Gabby Forza defeated Joey Janela

GCW World Title Match
Atticus Cogar (c) defeated GCW Tag Team Champion Alec Price (STILL CHAMPION!!!!)

Death Match
Vipress defeated Slade

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