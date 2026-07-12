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AEW Collision Results – July 11, 2026

By
Ethan Black
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AEW Collision
AEW Collision

AEW Collision Results – July 11, 2026

ROH World Title Match
Bandido (c) defeated Katsuyori Shibata via Inside Cradle (12:33) (STILL CHAMPION!!!!) (Recommend)

TBS Title Match
Hikaru Shida (c) defeated Harley Cameron via Inverted Surfboard (9:41) (STILL CHAMPION!!!!)

8 Man Tag Team Match
Death Riders (Continental Champion Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta & Daniel Garcia) defeated Top Flight (Dante & Darius Martin), AR Fox & Komander via Curb Stomp on AR Fox (12:29)

Brian Cage defeated Zachary Wentz via Drill Claw (7:53)

Darby Allin defeated Trent Beretta via Coffin Drop (4:20)

National Title Match
Mark Davis (c) defeated Mike Bailey via Piledriver (14:13) (STILL CHAMPION!!!!) (Recommend)

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