Dragon Gate King Of Gate Night 2 Results – November 8, 2025

1st Round Match Of The 2025 King Of Gate

Open The Twin Gate Champion Riiita defeated Dragon Dia via Modified Riiitanic (10:33)

10 Man Tag Team Match

Kung Fu Masters (Punch Tominaga, Ho Ho Lun & Ho Lee) & The Dragons (Problem & Ultimo) defeated Mochizuki Dojo (Daiki Yanagiuchi & Akihiro Sahara), Kazuma Kimura, Luis Mante & Don Fujii via Triple Splash on Yanagiuchi (7:30)

Yasushi Kanda defeated Jiro Shinbashi via Bag Strike (5:08)

16 Man Battle Royal

U-T wins last eliminated Open The Twin Gate Champion Jacky Kamei via Pinfall (14:24)

1st Round Match Of The 2025 King Of Gate

Open The Triangle Gate Champion Gianni Valletta defeated Dragon Kid via King Kong Knee Drop (7:07)

Triple Threat Tag Team Match

Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta & Ishin) defeated D’Courage (Yuki Yoshioka & Dragon Dia) & Open The Triangle Gate Champions Psypatra (Shun Skywalker & Homare) via Armlock on Homare (5:27)

1st Round Match Of The 2025 King Of Gate

El Cielo defeated Strong Machine J via Spinning Tombstone Piledriver (5:28)

1st Round Match Of The 2025 King Of Gate

Yamato defeated HYO via Ragnarök (15:16)

Remanding 1st Round Matches

Nov 9th

Kai vs. BxB Hulk

Jason Lee vs. Kzy

Nov 10th

El Cucuy vs. Ryu Fuda

Kagetora vs. Open The Twin Gate Champion Jacky Kamei

Nov 13th

Takashi Yoshida vs. U-T

Open The Triangle Gate Champion Yoshiko Kato vs. Mochizuki Jr

Nov 15th

Kota Minoura vs. Masaaki Mochizuki

Susumu Yokosuka vs. Ben-K