Dragon Gate King Of Gate Night 2 Results – November 8, 2025
1st Round Match Of The 2025 King Of Gate
Open The Twin Gate Champion Riiita defeated Dragon Dia via Modified Riiitanic (10:33)
10 Man Tag Team Match
Kung Fu Masters (Punch Tominaga, Ho Ho Lun & Ho Lee) & The Dragons (Problem & Ultimo) defeated Mochizuki Dojo (Daiki Yanagiuchi & Akihiro Sahara), Kazuma Kimura, Luis Mante & Don Fujii via Triple Splash on Yanagiuchi (7:30)
Yasushi Kanda defeated Jiro Shinbashi via Bag Strike (5:08)
16 Man Battle Royal
U-T wins last eliminated Open The Twin Gate Champion Jacky Kamei via Pinfall (14:24)
1st Round Match Of The 2025 King Of Gate
Open The Triangle Gate Champion Gianni Valletta defeated Dragon Kid via King Kong Knee Drop (7:07)
Triple Threat Tag Team Match
Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta & Ishin) defeated D’Courage (Yuki Yoshioka & Dragon Dia) & Open The Triangle Gate Champions Psypatra (Shun Skywalker & Homare) via Armlock on Homare (5:27)
1st Round Match Of The 2025 King Of Gate
El Cielo defeated Strong Machine J via Spinning Tombstone Piledriver (5:28)
1st Round Match Of The 2025 King Of Gate
Yamato defeated HYO via Ragnarök (15:16)
Remanding 1st Round Matches
Nov 9th
Kai vs. BxB Hulk
Jason Lee vs. Kzy
Nov 10th
El Cucuy vs. Ryu Fuda
Kagetora vs. Open The Twin Gate Champion Jacky Kamei
Nov 13th
Takashi Yoshida vs. U-T
Open The Triangle Gate Champion Yoshiko Kato vs. Mochizuki Jr
Nov 15th
Kota Minoura vs. Masaaki Mochizuki
Susumu Yokosuka vs. Ben-K