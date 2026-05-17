Dragon Gate Mensore Gate Night 2 Results – May 17, 2026
Tag Team Match
Paradox (Kagetora & Yamato) defeated Natural Vibes (Strong Machine J & U-T) via Kagenui on U-T (8:46)
6 Person Tag Team Match
Paradox (Susumu Yokosuka, Dragon Kid & BxB Hulk) defeated Problem Dragon, Punch Tominaga & Drake Morimatsu via First Flash on Problem Dragon (6:27)
Homare defeated Mochizuki Jr via Thrust Kick (5:28)
6 Man Tag Team Match
Gajadokuro (Kota Minoura, Jason Lee & Kai) defeated D’Courage (Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Yuki Yoshioka) & Kazuma Kimura via Nightmare on Kimura (6:55)
Non Title Triple Threat Match
Genki Horiguchi & Yasushi Kanda defeated Gajadokuro (Yoshiki Kato & Ishin) & Open The Twin Gate Champions Love & Peace (Jacky Kamei & Riiita) via Backslide Times on Kamei (11:04)
Open The Triangle Gate Titles Match
Gurukun Mask, Churaumi Saver & Tearan Seaser defeated Natural Vibes (Kzy, Guc & Key) (c) via Figure 4 on Key (15:23) (NEW CHAMPIONS!!!)