Tuesday, May 19, 2026
Dragon Gate Mensore Gate Night 2 Results – May 17, 2026

Ethan Black
Tag Team Match
Paradox (Kagetora & Yamato) defeated Natural Vibes (Strong Machine J & U-T) via Kagenui on U-T (8:46)

6 Person Tag Team Match
Paradox (Susumu Yokosuka, Dragon Kid & BxB Hulk) defeated Problem Dragon, Punch Tominaga & Drake Morimatsu via First Flash on Problem Dragon (6:27)

Homare defeated Mochizuki Jr via Thrust Kick (5:28)

6 Man Tag Team Match
Gajadokuro (Kota Minoura, Jason Lee & Kai) defeated D’Courage (Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Yuki Yoshioka) & Kazuma Kimura via Nightmare on Kimura (6:55)

Non Title Triple Threat Match
Genki Horiguchi & Yasushi Kanda defeated Gajadokuro (Yoshiki Kato & Ishin) & Open The Twin Gate Champions Love & Peace (Jacky Kamei & Riiita) via Backslide Times on Kamei (11:04)

Open The Triangle Gate Titles Match
Gurukun Mask, Churaumi Saver & Tearan Seaser defeated Natural Vibes (Kzy, Guc & Key) (c) via Figure 4 on Key (15:23) (NEW CHAMPIONS!!!)

