Dragon Gate The Gate Of Passion Night 10 Results – April 24, 2026
Tag Team Match
Genki Horiguchi & Yasushi Kanda defeated Paradox (Dragon Kid & Naruki Doi) via Backslide From Heaven on Dragon Kid (8:16)
Ishin defeated Jiro Shinbashi (6:21)
Royal Sambo Match
Takashi Yoshida wins last eliminated Open The Triangle Gate Champion Key via Pineapple Bomber (14:22)
6 Man Tag Team Match
Love & Peace (Open The Twin Gate Champions Jacky Kamei & Riiita & HYO) defeated Paradox (Susumu Yokosuka, Kagetora & Yamato) via Jacky Knife on Kagetora (9:20)
6 Man Tag Team Match
D’Courage (Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Yuki Yoshioka) defeated Natural Vibes (Open The Triangle Gate Champion Kzy & Strong Machine J) via Cross Saber on Strong Machine J (12:13)
6 Man Tag Team Match
Psypatra (Shun Skywalker, El Cielo & Homare) defeated Gajadokuro (Yoshiki Kato, Kota Minoura & Jason Lee) via Spinning Tombstone Piledriver on Kato (11:24)