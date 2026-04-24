Sunday, April 26, 2026
Facebook Instagram X Youtube

Dragon Gate The Gate Of Passion Night 10 Results – April 24, 2026

By
Ethan Black
-
Dragon Gate The Gate Of Passion
Dragon Gate The Gate Of Passion Night 10 Results – April 24, 2026

Tag Team Match
Genki Horiguchi & Yasushi Kanda defeated Paradox (Dragon Kid & Naruki Doi) via Backslide From Heaven on Dragon Kid (8:16)

Ishin defeated Jiro Shinbashi (6:21)

Royal Sambo Match
Takashi Yoshida wins last eliminated Open The Triangle Gate Champion Key via Pineapple Bomber (14:22)

6 Man Tag Team Match
Love & Peace (Open The Twin Gate Champions Jacky Kamei & Riiita & HYO) defeated Paradox (Susumu Yokosuka, Kagetora & Yamato) via Jacky Knife on Kagetora (9:20)

6 Man Tag Team Match
D’Courage (Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Yuki Yoshioka) defeated Natural Vibes (Open The Triangle Gate Champion Kzy & Strong Machine J) via Cross Saber on Strong Machine J (12:13)

6 Man Tag Team Match
Psypatra (Shun Skywalker, El Cielo & Homare) defeated Gajadokuro (Yoshiki Kato, Kota Minoura & Jason Lee) via Spinning Tombstone Piledriver on Kato (11:24)

PWMania
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved