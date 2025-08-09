-

Marigold Dream Star Grand Prix Night 3 Results – August 9, 2025

Hummingbird defeated Nagisa Tachibana via Wrist Clutch Leg Roll Clutch (6:37)

Triple Threat Match

Shinno defeated Nao Ishikawa & Megaton via Sasorigatame on Megaton (9:08)

Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Chiaki (2) defeated Kouki Amarei (2) via Diving Guillotine Drop (9:00)

6 Woman Tag Team Match

Marigold World Champion Utami Hayashishita, Komomo Minami & Minami Yuuki defeated Yuka Yamazaki, Kizuna Tanaka & Miku Aono via German Suplex on Yamazaki (9:22)

Non Title Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

United National Champion Mai Sakurai (4) defeated Chika Goto (2) via STF (8:38)

6 Woman Tag Team Match

Seri Yamaoka, Victoria Yuzuki & Mirai defeated Darkness Revolution (Nagisa Nozaki, Misa Matsui & Rea Seto) via Miramare Shock on Seto (14:43)

Standings After Night 3

Dream League

1st Place- Marigold World Champion Utami Hayashishita (4 Points) (2-1) & Seri Yamaoka & Victoria Yuzuki (4 Points) (2-0)

2nd Place- Superfly Champion Mayu Iwatani & Twinstar Champion Maria (2 Points) (1-1), Kouki Amarei (2 Points) (1-2) & Chiaki (2 Points) (1-3)

Last Place- Rea Seto (0 Points) (0-2)

Star League

1st Place- United National Champion Mai Sakurai, Misa Matsui & Chanyota (4 Points) (2-1)

2nd Place- Mirai (3 Points) (1-1-1)

3rd Place- Chika Goto (2 Points) (1-2) & Nagisa Nozaki (2 Points) (1-1)

4th Place- Miku Aono (1 Point) (0-1-1)

Last Place- Kizuna Tanaka (0 Points) (0-2)