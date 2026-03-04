NJPW New Japan Cup Night 1 Results – March 4, 2026
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Attendance: 1,136
Tatsuya Matsumoto defeated Taisei Nakahara via Boston Crab (7:40) (Pre Show)
Tag Team Match
House Of Torture (Yujiro Takahashi & Chase Owens) defeated Masatora Yasuda & Shota Umino via Pimp Juice on Yasuda (8:37)
Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg & Toru Yano defeated El Phantasmo & Jado via Roll Up on Jado (9:09)
8 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Tag Team Champion Oskar, Drilla Moloney, Shingo Takagi & Daiki Nagai) defeated United Empire (Callum Newman, Zane Jay, Jake Lee & Henare) via Drilla Killa on Zane Jay (11:55)
6 Man Tag Team Match
Tomoaki Honma, Master Wato & Taichi defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Junior Heavyweight Champion Douki & Dick Togo) via Seitei Jujiro on Dick Togo (11:19)
10 Man Tag Team Match
TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champions Robbie Eagles & Kosei Fujita, Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, IWGP Tag Team Champion Yuto Ice, Taiji Ishimori & Gedo) via Death Valley Bomb on Gedo (9:03)
1st Round Match Of The 2026 New Japan Cup
Don Fale defeated Aaron Wolf via Grenade (8:46) (He will face Shingo Takagi in the 2nd Round)
1st Round Match Of The 2026 New Japan Cup
Yuya Uemura defeated Great O Khan via High Cross (22:06) (He will face Drilla Moloney in the 2nd Round)