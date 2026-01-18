NJPW Blue Justice XVII Results – January 18, 2026
Location: Chiba Japan
Venue: Sakura Civic Gymnasium
Attendance: 1,693
Non Title Match
Junior Heavyweight Tag Team Champions Ichiban Sweet Boys (Kosei Fujita & Robbie Eagles) defeated Tiger Mask IV & Zane Jay via Reverse Boston Crab on Zane Jay (7:55)
6 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Daiki Nagai) defeated Katsuya Murashima, Master Wato & Yoh via Nightmare on Murashima (9:55)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yoshinobu Kanemaru & Sho) defeated Masatora Yasuda, Ryusuke Taguchi & El Desperado via Figure 4 on Yasuda (8:51)
Non Title Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Tatsuya Matsumoto via Death Valley Bomb on Matsumoto (9:30)
6 Man Tag Team Match
Team 150 (Strong Openweight Champion Tomohiro Ishii, Satoshi Kojima & Taichi) defeated Yuya Uemura, Shota Umino & Shoma Kato via Dangerous Backdrop on Kato (10:28)
10 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan, Francesco Akira, Callum Newman & Jake Lee) defeated Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Hiromu Takahashi, Taiji Ishimori, Shingo Takagi & Gedo) via Imperial Prison on Gedo (15:03)
8 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Boltin Oleg, Yuji Nagata & Toru Yano defeated House Of Torture (Yujiro Takahashi, Ren Narita, Dick Togo & Evil) via Reverse Triangle on Dick Togo (12:38)