NJPW & CMLL Fantastica Mania Night 4 Results – February 23, 2026
Tag Team Match
Hijo De Stuka Jr & Yujiro Takahashi defeated Masatora Yasuda & Futuro via Hammerlock DDT on Yasuda (6:52)
10 Man Tag Team Match
Unbound Company (Philip Lowe Jr, Bone Solider Jr, Shingo Takagi, Daiki Nagai & Titan) defeated Six Or Nine (Ryusuke Taguchi & Master Wato), CozyMax (Satoshi Kojima & Okumura) & Shoma Kato via Bone Lock on Kato (12:16)
Tag Team Match
Ultimo Guerrero & Mangus defeated Templairo & Stigma via Guerrero Special on Stigma (15:20)
Lightning Match
Atlantis vs. Tiger Mask IV ends in a Time Limit Draw (10:00)
6 Man Tag Team Match
Yoshinobu Kanemaru, Hechicero & Averno defeated Mascara Dorada, Atlantis Jr & Valiente Jr via Devil Wings on Dorada (10:34)
Tag Team Match
Soberano Jr & Sho defeated El Desperado & Mistico via Martinete on Mistico (19:56)