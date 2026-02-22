NJPW & CMLL Fantastica Mania Night 3 Results – February 22, 2026
Location: Osaka Japan
Venue: Osaka ATC Hall
Attendance: 931
Tag Team Match
Hijo De Stuka Jr & Shoma Kato defeated Tatsuya Matsumoto & Tiger Mask IV via Stuka Splash on Matsumoto (8:10)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Sho) defeated CozyMax (Satoshi Kojima & Okumura) & Ultimo Guerrero via Pimp Juice on Kojima (9:47)
10 Man Tag Team Match
Unbound Company (Philip Marlowe Jr, Bone Soldier Jr, Shingo Takagi, Daiki Nagai & Titan) defeated Six Or Nine (Ryusuke Taguchi & Master Wato), Masatora Yasuda, El Desperado & Stigma via La Lanza on Yasuda (9:18)
Triple Threat Lightning Match
Soberano Jr vs. Hechicero vs. Templairo ends in a Time Limit Draw (10:00)
Semi Final Match Of The 2026 Fantastica Mania Tag Team Tournament
Averno & Mangus defeated Atlantis Jr & Atlantis via Devil Wings on Atlantis Jr (11:06)
Semi Final Match Of The 2026 Fantastica Mania Tag Team Tournament
El Sky Team (Mascara Dorada & Mistico) defeated Los Viajeros Del Espacio (Valiente Jr & Futuro) via Shooting Star Press on Valiente Jr (16:12)
Finals (Feb 24th)
Averno & Mangus vs. El Sky Team