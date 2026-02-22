NJPW & CMLL Fantastica Mania Night 2 Results – February 21, 2026
Location: Kochi Japan
Venue: Chres
Attendance: 800
Tag Team Match
Hijo De Stuka Jr & Shoma Kato defeated Masatora Yasuda & Stigma via Wakigatame on Yasuda (6:02)
Tag Team Match
Los Viajeros Del Espacio (Valiente Jr & Futuro) defeated Unbound Company (Bone Soldier Jr & Daiki Nagai) via Valiente Special on Nagai (8:29)
6 Man Tag Team Match
CozyMax (Satoshi Kojima & Okumura) & Tiger Mask IV defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Yujiro Takahashi) & Mangus via Jackknife on Mangus (5:47)
6 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi & Titan) defeated Six Or Nine (Ryusuke Taguchi & Master Wato) & Atlantis via Burning Dragon on Taguchi (9:11)
Tag Team Match
Ultimo Guerrero & Averno defeated Atlantis Jr & Templairo via Avalanche Brainbuster on Templairo (12:12)
6 Man Tag Team Match
Soberano Jr, Hechicero & Sho defeated El Sky Team (Mascara Dorada & Mistico) & El Desperado via Hechicero Special on Dorada (21:17)