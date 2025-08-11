NJPW G1 Climax 35 Night 15 Results – August 10, 2025
Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney & Taiji Ishimori) defeated Shingo Takagi & Daiki Nagai via Bone Lock on Nagai (7:26)
Tag Team Match
TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr & Hartley Jackson) defeated Yoshi Hashi & Shoma Kato via Death Valley Bomb on Kato (7:30)
Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young & Great O Khan) defeated Katsuya Murashima & Shota Umino via Subaru Ozora Sheep Killer on Murashima (7:30)
Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Ren Narita) defeated The Don Callis Family (Konosuke Takeshita & Rocky Romero) via Figure 4 Knee Bar on Romero (6:25)
Champion vs. Champion Block A Match Of The 2025 G1 Climax
NEVER Openweight Champion Boltin Oleg (10) defeated IWGP Tag Team Champion Taichi (6) via Kamikaze (12:14)
Block A Match Of The 2025 G1 Climax
Sanada (8) defeated Ryohei Oiwa (8) via Pinfall (10:26)
Block A Match Of The 2025 G1 Climax
Yota Tsuji (10) defeated Callum Newman (8) via 70 Cross (11:17)
Block A Match Of The 2025 G1 Climax
Evil (12) defeated defeated Hiroshi Tanahashi (8) via Everything Is Evil (12:50)
Block A Match Of The 2025 G1 Climax
David Finlay (10) defeated Yuya Uemura (10) via Overkill (23:01) (Recommend)
Final Block A Standings After Night 15
1st Place- Evil (12 Points) (6-3)
2nd Place- NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Yuya Uemura, David Finlay & Yota Tsuji (10 Points) (5-4) (Finlay & Tsuji advances due to tiebreakers) (Finlay takes 2nd place in playoffs due to tiebreaker over Tsuji)
3rd Place- Hiroshi Tanahashi, Callum Newman, Ryohei Oiwa & Sanada (8 Points) (4-5)
Last Place- IWGP Tag Team Champion Taichi (6 Points) (3-5)