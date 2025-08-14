NJPW G1 Climax 35 Night 17 Results – August 14, 2025
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Tag Team Match
IWGP Tag Team Champion Taichi & Satoshi Kojima defeated Yoshi Hashi & Shoma Kato via Lariat on Kato (7:02)
8 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Sanada) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Toru Yano, NEVER Openweight Champion Boltin Oleg, Television Champion El Phantasmo & Jado via Figure 4 Knee Bar on Jado (6:45)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Callum Newman) defeated Katsuya Murashima, Hiroshi Tanahashi & Yuya Uemura via Double Foot Stomp on Murashima (8:37)
Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney & Taiji Ishimori) defeated Shingo Takagi & Daiki Nagai via Bone Lock on Nagai (7:40)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champion Douki, Don Fale & Evil) defeated TMDK (IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) via Elbow Drop on Jackson (7:05)
Quarter Final Match Of The 2025 G1 Climax
Block B Winner 3 Konosuke Takeshita defeated Block A Winner 2 David Finlay via Raging Fire (17:12) (Recommend) (He will face Zack Sabre Jr in the Semi Finals)
Quarter Final Match Of The 2025 G1 Climax
Block A Winner 3 Yota Tsuji defeated Block B Winner 2 Shota Umino via Gene Blaster (28:18) (Recommend) (He will face Evil in the Semi Finals)
Semi Finals (August 16th)
Block A Winner 1 Evil vs. Block A Winner 3 Yota Tsuji
Block B Winner 3 Konosuke Takeshita vs. Block B Winner 1 IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr